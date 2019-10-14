فوز قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية في تونس

تونس-سانا

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس رسمياً فوز قيس سعيد في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البلاد.

ووفق النتائج الأولية الرسمية التي نشرتها الهيئة العليا للانتخابات على موقعها الإلكتروني ونقلتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء: حصل سعيد على نسبة71ر72 بالمئة من أصوات الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات مقابل29ر27 بالمئة لمنافسه نبيل القروي.

وكانت تقديرات أولية نشرتها عدد من مؤسسات سبر الأراء التونسية أمس كشفت عن فوز ساحق للمرشح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية على منافسه رجل الأعمال والاتصال نبيل القروي.