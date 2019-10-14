تواصل جهود مكافحة الحرائق في أحراج فرزلا وعنانيب بريف اللاذقية.. وإجراءات إضافية لمنع تضرر ممتلكات المواطنين

اللاذقية-سانا

تواصل فرق إطفاء مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالتعاون مع فوج إطفاء اللاذقية والدفاع المدني وبمؤازرة من فرق إطفاء من محافظتي طرطوس وحماة جهودهاً لمكافحة الحرائق التي نشبت بريف اللاذقية يوم أمس ولا سيما في أحراج فرزلا وعنانيب والتي امتدت صباح اليوم بعد السيطرة على 80 بالمئة منها إلى أحراج قريتي السراج ومصيص.

مدير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس منذر خيربك بين لـ مراسل سانا أنه تم حشد كل الإمكانات للتعامل مع حريق أحراج فرزلا وعنانيب حيث تتواجد أكثر من 22 سيارة إطفاء و7 آليات هندسية وتركسان وبلدوزرات مع 12 فرقة عمال لتطويق الحريق من الجهات الأربع مع اتخاذ احتياطات أكبر وشق خطوط نار جديدة وتعزيل أخرى وبمسافات أكبر للتخفيف من الأضرار وحماية ممتلكات المواطنين والمزارع والثروة الحراجية.

ولفت خيربك إلى أن عناصر الإطفاء تمكنوا خلال الـ 24 ساعة الماضية من إطفاء 17 حريقاً نشبت بالتزامن في منطقتي جبلة والقرداحة رغم وعورة التضاريس وصعوبة الوصول إليها والرياح الشرقية الشديدة مبيناً أن العمل يتم بمعنويات عالية من قبل العمال رغم استشهاد 2 من زملائهم وتعرض آخرين للإصابة للحيلولة دون تضرر أملاك المواطنين التي لم يتم تسجيل أي أضرار فيها حتى الآن.

رئيس دائرة الحراج في المديرية المهندس باسم دوبا أشار إلى أن الموقع الأشد خطورة بسبب الحرائق التي اندلعت أمس هو في أحراج تحتوي على غابة صنوبرية وتضاريس صعبة تلتقي فيها مجموعة وديان ومع هبوب رياح شديدة أدت إلى انتشار النيران بسرعة كبيرة ضمن الموقع مبيناً أن المديرية عملت فوراً على استدعاء الكوادر الفنية وآليات الإطفاء وتمكنت من تطويق القسم الأكبر من الحريق بنسبة تصل إلى 80 بالمئة مع محاولة عزل المنطقة.

رئيس فرقة الإطفاء المؤازرة من محافظة طرطوس حسين عزيز الحسن أشار إلى أن فرقته التي وصلت إلى اللاذقية ظهر أمس شاركت في إطفاء حريق في قرية يرتي قبل أن تتوجه إلى الحريق في موقع عنانيب مساء أمس والمساعدة في إطفاء الحريق فيها وفتح خطوط نيران مشيراً إلى أن النيران نشبت الآن فيه من جديد.

وترافق عمال الإطفاء طواقم من منظومة الإسعاف لتقديم الدعم اللازم لهم حيث أشار سائق سيارة الإسعاف علي فياض إلى أنه يتواجد مع عدد من المسعفين وسيارات الإسعاف في مواقع عمل رجال الإطفاء لتقديم المساعدة الطبية في حال الحاجة.

بسام الابراهيم