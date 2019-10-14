الجيش الجزائري يعتقل ستة إرهابيين شرق وجنوب البلاد

الجزائر-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اعتقال ستة إرهابيين في ولايات باتنة وبسكرة وتمنراست شرق وجنوب الجزائر.

وجاء في بيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أن”مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي أوقفت ستة عناصر دعم للمجموعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة بكل من ولايات باتنة وبسكرة وتمنراست” مشيرة إلى أن هذه العلميات تندرج في إطار مكافحة الإرهاب.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت أمس القبض على إرهابي وتدمير وكر للإرهابيين في ولايتى خنشلة وتمنراست شرق وجنوب الجزائر.

من جهة أخرى أنقذت وحدة لحرس السواحل الجزائري بوهران 24 شخصاً كانوا على متن قارب تقليدي الصنع على وشك الغرق.