إخماد حريق ببستان مهجور في منطقة الاحدى عشرية بدمشق

دمشق-سانا

أخمد عناصر من فوج إطفاء دمشق حريقاً نشب في بستان مهجور بمنطقة الاحدى عشرية بدمشق دون تسجيل أي إصابات.

وأوضح مصدر في إطفاء دمشق لمندوبة سانا أن الحريق مجهول السبب واندلع في بستان مهجور مليء بالأعشاب اليابسة مؤكداً إخماده وأن أضراره بسيطة.

وكان عناصر من فوج إطفاء دمشق أخمدوا في الـ 26 من أيلول الماضي خمسة حرائق في مناطق عدة من دمشق أدى أحدها إلى إصابة شخص إضافة إلى أضرار مادية بالممتلكات.

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