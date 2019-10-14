روحاني: الشعب الإيراني تجاوز تداعيات الحصار

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الشعب الإيراني تمكن من تجاوز تداعيات الحصار الاقتصادي الجائر وهزيمة المؤامرات الصهيوأمريكية ضده.

وخلال مؤتمر صحفي اليوم قال روحاني: “تحمل الشعب ظروفاً صعبة خلال 18 شهراً الماضية وتغلب على المشاكل والجميع يعترف بأن إيران تمكنت من تجاوز الظروف الصعبة والقاسية”.

وأشار روحاني إلى أن إيران سجلت أكبر نمو اقتصادي في العالم بعد عام من توقيع الاتفاق النووي لافتاً إلى أن النظام السعودي والكيان الصهيوني عملا ما باستطاعتهما لخروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق كما أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا لم يلتزموا بتعهداتهم حياله وذلك بعكس روسيا والصين.

وأضاف: “أنا مستعد للتضحية والقبول بأي محادثات ولقاء إن صبت في مصلحة إيران ونحن كنا مستعدين في نيويورك للمشاركة في مفاوضات مع الدول الخمس في الاتفاق النووي على مستوى رؤساء”.

ولفت روحاني إلى أن بلاده اجتازت سقف 300 كغ لليورانيوم المخصب وبدأت بإنتاج الماء الثقيل كما زادت من نسبة تخصيب اليورانيوم وستدخل قريباً أجهزة الطرد المركزي من الجيل التاسع في مجال التخصيب.

وأكد أن إنهاء الحرب في اليمن يعتبر أحد القضايا المحورية لحل مشكلات المنطقة “وسيمهد الطريق أمام تهدئة التوترات بين إيران والسعودية”.

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