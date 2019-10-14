مجلس شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل السورية بالحسكة: الجيش العربي السوري يقوم بواجبه الوطني في الدفاع عن تراب الوطن

الحسكة-سانا

أكد مجلس شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل السورية بالحسكة أن الجيش العربي السوري يقوم بواجبه الوطني في الدفاع عن تراب الوطن الغالي وأن الجزيرة كانت وستبقى جزءا لا يتجزأ من سورية وستبقى أرضا للجميع.

وقال المجلس في بيان تلقت سانا نسخة منه: “إننا في مجلس شيوخ ووجهاء العشائر إذ نبارك هذا التلاقي في خندق مواجهة الاحتلال العثماني فإننا نؤكد على عمق الأخوة بين كل مكونات أبناء الجزيرة السورية ووحدة المصير والتراب والموقف لبلوغ الهدف الاكبر وهو تحقيق النصر الأكيد على قوى الارهاب وداعميه ومواجهة الاحلام الانفصالية التي زرعها في بعض الرؤوس الحامية أصحاب المخططات الرامية إلى تقسيم سورية”.

وأضاف البيان: “تحقق ما كان ينادي به مجلسنا في دعواته المتكررة إلى توحيد الصف والبندقية فها هي اليوم القيادة السورية العظيمة تتخذ القرار التاريخي بتوجيه فرسان الجيش العربي السوري الى شمال وشرق سورية ليقوم بواجبه الوطني في الدفاع عن تراب الوطني الغالي من المالكية إلى عفرين وها هي (قسد) تصحو بعد أن كبلتها أمريكا بالوعود وتحالفت مع تركيا لذبح أبناء الجزيرة السورية وزرع الإرهابيين في أرضها الطاهرة على جماجم أطفالنا وأشلاء شبابنا”.

وأكد المجلس في بيانه “أن الجزيرة كانت وستبقى جزءا لا يتجزأ من الجمهورية العربية السورية وستبقى باسمها العربي هذا أرضا للجميع ومنبعا للأخوة التي هزمت أطماع الطامعين عبر التاريخ”.

وأوضح البيان أن مجلس شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل السورية يؤكد على وحدة الجغرافيا والشعب في سورية مشددا على ان السيد الرئيس بشار الأسد وعد بإعادة كل شبر من أرض الوطن إلى السيادة الوطنية” وهو يفي بالوعد بفضل شجاعته النادرة وعزيمة فرسان الميدان جنود الجيش العربي السوري الأبطال”.