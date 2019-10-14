الموت يغيب الروائي إبراهيم جديد عن عمر ناهز الخامسة والثمانين

دمشق-سانا

غيب الموت الروائي إبراهيم بركات جديد عن عمر ناهز الخامسة والثمانين عاماً إثر معاناة من المرض.

الروائي إبراهيم جديد صاحب رواية “حياة متدرج” التي يروي فيها قضايا الكفاح والعمال والفقراء عبر سنين طويلة بأسلوب بنيوي يحتوي كل أسس الرواية التي تميزت بحبكة وحدث شائقين.

وللراحل أيضاً رواية “شجاعة امرأة” يسعى فيها لأن تأخذ المرأة دورها بالحياة ولتكون إلى جنب مع الرجل في كل ما يقوم به من واجبات إنسانية إضافة إلى ما تمتع به من أسلوب ثقافي شامل لا يؤمن إلا بوحدة الوطن وبالنظرة الشاملة التي لا تفرق بين بيئة وأخرى.

الكاتبة ميس كريدي رأت في تصريح لـ سانا أن الروائي الراحل لم تبدل سنواته الطويلة ذاكرته بل ظل مؤمناً بالمقاومة وعدالة قضية فلسطين وحقوقنا الكاملة في الأرض المحتلة مشيداً عبر أدبه بالتضحية الناجمة عن القناعة الإنسانية المجردة من المكانة والحظوة والمنفعة الشخصية مجسداً في الوقت نفسه معاناة أبناء الريف البعيد والظلال التي أرختها الحرب على أبنائه.

الكاتبة نبوغ أسعد اعتبرت أن الروائي جديد الذي حاز عضوية بمرتبة شرف في اتحاد الكتاب العرب من أهم كتاب الرواية في العصر الحديث لأن البناء التكنيكي في نسيجه الروائي جاء عفوياً ما يدل على موهبة أخاذة قدم من خلالها واقعاً منطقياً ونقداً اجتماعياً بناء.

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