58 قتيلا جراء إعصار هاغبيس في اليابان

طوكيو-سانا

أعلنت السلطات اليابانية اليوم ارتفاع عدد ضحايا إعصار هاغبيس الذي اجتاح أجزاء واسعة وسط وشرق اليابان إلى 58 قتيلاً على الأقل.

ونقلت وكالة NHK عن السلطات اليابانية قولها إن “حصيلة ضحايا الإعصار بلغت حتى الآن 58 قتيلاً و211 مصاباً فيما لا يزال 14 شخصاً آخرين في عداد المفقودين”.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى مصرع 33 شخصاً جراء الإعصار الذي ضرب جنوب العاصمة طوكيو أمس الأول واجتاح وسط اليابان مصحوباً برياح قوية وأمطار غزيرة .

ويضرب اليابان نحو عشرين إعصاراً كل عام وقد أدى إعصار ضرب البلاد مطلع أيلول الماضي إلى مصرع شخصين كما تسبب بأضرار مادية كبيرة .

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency