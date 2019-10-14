سورية تشارك في اجتماع وزراء الصحة لدول شرق المتوسط في طهران

طهران-سانا

انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران اليوم أعمال اجتماع وزراء الصحة لدول شرق المتوسط السادس والستين وذلك بمشاركة وفود من 19 بلداً بينها سورية.

وستتم خلال الاجتماع مناقشة القضايا الصحية الرئيسية التي تهم تلك البلدان وذلك من خلال عرض دراسات حول الواقع الصحي ليصار بعدها اتخاذ القرارات الصحية الملائمة والعمل على تطبيقها بشكل فاعل.

وأوضح رئيس الوفد السوري معاون وزير الصحة الدكتور أحمد نصير عبد الرحمن خليفاوي في مداخلة له خلال الاجتماع واقع اللقاحات في سورية والجهود المبذولة في سبيل إيصالها إلى الفئات المستهدفة بكافة المناطق مشيراً إلى أن سورية تمكنت من استئصال شلل الأطفال رغم الإرهاب والإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب الجائرة بحق الشعب السوري.

وأشار خليفاوي إلى أن سورية كانت قبل الأزمة في طليعة دول شرق المتوسط فيما يخص مؤشرات إيصال اللقاحات غير أن الاستهداف الإرهابي الممنهج للبنية التحتية الصحية ومنع الإرهابيين وصول هذه اللقاحات إلى بعض المناطق أدى إلى تراجع في بعض هذه المؤشرات.

وفي تصريح لمراسل سانا في طهران أوضح خليفاوي أن سورية ورغم الحرب الإرهابية الظالمة عليها استمرت بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في جميع المناطق الممكنة.

يشارك في هذا الاجتماع الذي ترعاه منظمة الصحة العالمية وفود من سورية وإيران والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وأفغانستان وجيبوتي ومصر والمغرب وعمان وباكستان وفلسطين وقطر والصومال والسودان وتونس والإمارات ويستمر لغاية الـ 17 من الشهر الجاري.

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