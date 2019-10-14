فعاليات منوعة في ثقافي كفرام احتفاء بأعياد التشرينين

حمص-سانا

أقام المركز الثقافي في بلدة كفرام بريف حمص الغربي عدة فعاليات ثقافية احتفاء بأعياد تشرين تضمنت معرضا للكتاب ومحاضرات ومجموعة من المسابقات للأطفال.

وحول المعرض الذي ضم أكثر من مئتي عنوان متنوع صادرة عن دار الربيع للنشر بحمص أوضحت سوسن خباز صاحبة مؤسسة زنوبيا الثقافية ووكيلة دار الربيع للنشر في تصريح لـ سانا الثقافية أن عناوين الكتب استهدفت فئة الأطفال والناشئين حيث تضمنت قصصا موجهة لهم ووسائل تعليمية وأخرى للتعلم المبكر ووسائل تعليم لذوي الإعاقة إضافة إلى الكتب العلمية والأطلسيات وغيرها.

كما شملت الفعاليات محاضرة للمفكر بدر النقري بعنوان (إدارة الأزمات الإقليمية) تناول فيها انعكاس الأزمات على الشعوب العربية وطرق مواجهتها ويقظة الشعب لها من خلال صموده ووحدته الوطنية لافتا إلى أن صمام أمانها هو التعايش السلمي والمحب.

وشملت الفعاليات أيضا مسابقات للأطفال في فنون الرسم والقصة والشعر تشجيعا على تنمية المواهب الناشئة في البلدة حيث تم تقديم الجوائز للفائزين.

إلهام عبود مديرة المركز الثقافي في كفرام أشارت إلى أهمية صقل ملكات الأطفال والناشئين الفنية من خلال تشجيعهم على قراءة الكتاب وتحفيزهم عبر المسابقات الأدبية والثقافية التي تخلق لديهم روح التنافسية البناءة.

وعبر كل من المهندس خليل ابراهيم رئيس بلدية كفرام والدكتور الياس حموي ومنير حنا وآمال نعمة الذين حضروا الفعاليات عن سعادتهم بها والتي تتزامن مع ذكرى حرب تشرين التحريرية لتوعية الأطفال والناشئين بمعانيها البطولية والوطنية المشرفة.

حنان سويد

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