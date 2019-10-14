فوز أمريكيين اثنين وفرنسية بجائزة نوبل للاقتصاد

استوكهولم-سانا

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم فوز الأمريكي أبهجيت بانيرجي المولود في الهند والأمريكي مايكل كريمر والفرنسية الأمريكية إستر دوفلو اليوم بجائزة نوبل للاقتصاد عن أعمالهم حول الفقر.

ونقلت “ا ف ب” عن هيئة التحكيم “إن الخبراء الثلاثة كوفئوا على إدخالهم مقاربة جديدة للحصول على أجوبة موثوقة حول أفضل وسيلة للحد من الفقر في العالم”.

وكان عالمان أمريكيان وثالث من بريطانيا فازوا بجائزة نوبل للطب لعام 2019 بفضل اكتشاف كيفية تكيف الخلايا مع تغير مستويات الأوكسجين كما فاز العلماء الكندي الأمريكي جيمس بيبلز والسويسريان ميشيل مايور وديدييه كويلو بجائزة نوبل للفيزياء والأمريكي جون غوديناف والبريطاني ستانلي ويتينغهام والياباني أكيرا يوشينو بجائزة نوبل للكيمياء لاختراعهم بطارية الليثيوم.

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