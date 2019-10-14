صيانة وتأهيل عدد من الطرق في الريف الشرقي لمحافظة السويداء

السويداء-سانا

أنهى مجلس بلدية بوسان في السويداء تأهيل وصيانة ومد قمصان إسفلتية في عدد من الطرق ضمن قرى بوسان والشبكي واسعنا بريف المحافظة الشرقي بكلفة نحو 50 مليون ليرة.

وفي تصريح لمراسل سانا اليوم ذكر رئيس مجلس بلدية بوسان قصي الشاعر أن أطوال الطرقات المعبدة والمؤهلة تجاوزت ثلاثة كيلو مترات وشملت العديد من المواقع وخاصة قرب المرافق والساحات العامة وتم إنجازها خلال مدة شهر من بدء العمل بالمشروع.

ولفت الشاعر إلى أن المشروع المنفذ يخدم عدداً كبيراً من المواطنين وجاء بناء على حاجة ماسة خاصة في قرية الشبكي جراء تعرض الطرقات للتخريب بسبب الاعتداءات الإرهابية خلال شهر تموز من العام الماضي.

وكانت قرية بوسان شهدت العام الماضي تنفيذ مشروع خطوط صرف صحي بطول 4.5 كم بكلفة إجمالية بلغت 164 مليوناً بتمويل من منظمة اليونيسيف.

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency