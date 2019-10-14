مقتل فرنسي وإصابة جندي تونسي بحادث طعن في ولاية بنزرت التونسية

تونس-سانا

قتل فرنسي وأصيب جندي تونسي بعد تعرضهما اليوم للطعن بسكين في ولاية بنزرت شمال العاصمة تونس.

ونقلت اذاعة “موزاييك إف ام” المحلية التونسية عن مصدر أمني قوله إن رجلا يحمل سكينا أقدم على طعن الفرنسي والجندي قبل أن يلوذ بالفرار دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

بدوره أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية الرائد محمد زكري للاذاعة تعرض جندي للطعن بواسطة آلة حادة من قبل شخص من منطقة جرزونة في ولاية بنزرت مشيرا إلى ان الجندي المصاب يخضع حاليا للعلاج.

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