قوات النظام التركي تستهدف بقصف مدفعي بلدة الدرباسية وقرية القرمانية بريف الحسكة الشمالي الغربي

الحسكة-سانا

واصلت قوات النظام التركي عدوانها على الأراضي السورية لليوم السادس على التوالي.

وأفاد مراسل سانا أن قوات العدوان التركي استهدفت بقصف مدفعي بلدة الدرباسية وقرية القرمانية بريف الجسكة الشمالي الغربي.

وتشن قوات النظام التركي عدواناً على الأراضي السورية بريفي الحسكة والرقة بقصف جوي ومدفعي استهدف العديد من القرى والبلدات فيهما مركزاً على البنى التحتية والمرافق الحيوية كمحطات المياه والكهرباء والسدود والمنشآت النفطية والأحياء السكنية ما تسبب باستشهاد عدد من المدنيين ووقوع أضرار ودمار كبير في البنى التحتية.

يتبع…