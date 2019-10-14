سانا تعلن أسماء الناجحين في مسابقتها للفئتين الأولى والثانية

دمشق-سانا

أعلنت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا اليوم أسماء الناجحين في مسابقتها للفئتين الأولى والثانية من ذوي الشهداء وغيرهم والتي أعلنت عنها في تشرين الأول الماضي للتعاقد مع عدد من المواطنين للعمل لديها في الإدارة المركزية بدمشق وعدد من مكاتبها بالمحافظات.

ويمكن الاطلاع على أسماء الناجحين بالمسابقة على موقع وكالة سانا الالكتروني.

وسيتم إعلان أسماء المقبولين من الناجحين للتعاقد معهم وفق الأعداد المطلوبة والمعلن عنها أصولا بموجب قرار يصدر لاحقا.

يتبع…

أسماء الناجحين في المسابقة من الفئتين الأولى والثانية