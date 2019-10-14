طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية يجددان خرق الأجواء والمياه اللبنانية

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي خرقه الأجواء اللبنانية اليوم ونفذ طيرانا فوق مناطق الجنوب اللبناني.

وأعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان أن طائرات حربية إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.

وأضاف البيان إن ثلاثة زوارق حربية إسرائيلية خرقت المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة وأقدم عناصرها على إلقاء قنبلة صوتية في المياه اللبنانية.

ويواصل العدو الإسرائيلي انتهاكاته لأجواء لبنان وأراضيه ومياهه الإقليمية ضاربا عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية وخاصة القرار (1701).

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