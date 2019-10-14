تقديرات أولية: قيس سعيد يفوز بالانتخابات الرئاسية التونسية

تونس-سانا

كشفت تقديرات أولية نشرتها عدد من مؤسسات سبر الآراء التونسية عن فوز ساحق للمرشح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية على منافسه رجل الأعمال والاتصال نبيل القروي.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن شركة سيغما كونساي لسبر الآراء قولها اليوم إن “قيس سعيد فاز بنسبة 9ر76 بالمئة مقابل نسبة 1ر23 بالمئة لمنافسه المرشح نبيل القروي”.

كما أكدت عدة وسائل إعلام تونسية فوز المرشح سعيد بجولة الإعادة بنسبة تتجاوز 76 بالمئة.

بدوره أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بفون أنه سيتم غداً الإعلان بصورة أولية عن نتائج الجولة الثانية للانتخابات مشيراً إلى إن الخروقات التي تم تسجيلها خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية “قليلة جداً” مقارنة بالجولة الأولى وبالانتخابات التشريعية.

وقال بوفون في مؤتمر صحفي إن النسبة العامة للمشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بلغت 8ر57بالمئة موضحاً أنه “تم احتساب 70 بالمئة من مجموع مراكز الاقتراع ويجري احتساب نسب المشاركة في بقية المراكز “مشيراً إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بالخارج بلغت 5ر23 بالمئة.

وفتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها اليوم للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البلاد والتي يتنافس فيها المرشحان المستقل قيس سعيد ونبيل القروي رئيس حزب قلب تونس اللذين تصدرا نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في الـ 15 من أيلول الماضي والتي لم يتمكن فيها أي منهما من الحصول على نسبة 50 بالمئة من أصوات الناخبين.