خمس جوائز لفيلمين سوريين في مهرجان الاسكندرية السينمائي

القاهرة-سانا

خمس جوائز كانت حصيلة المشاركة السورية في مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر الابيض المتوسط بدورته الـ 35 الذي اختتم فعالياته مساء اليوم.

المشاركة السورية التي اقتصرت على أفلام من إنتاج المؤسسة العامة للسينما حصل عبرها فيلم درب السما تأليف جود سعيد وأيمن زيدان وسماح القتال ورامي كوسا وإخراج جود سعيد على ثلاث جوائز هي الجائزة التي تحمل اسم الفنان الراحل محمود عبد العزيز لأفضل ممثل وذهبت للفنان القدير أيمن زيدان والجائزة الذهبية التي تحمل اسم الفنان الراحل نور الشريف في المسابقة العربية للأفلام السينمائية الطويلة وجائزة أفضل سيناريو التي تحمل اسم الكاتب الراحل نجيب محفوظ في المسابقة الدولية.

ونال فيلم الاعتراف إخراج باسل الخطيب الذي كتب السيناريو له بالشراكة مع ابنه مجيد الخطيب جائزة أحسن سيناريو ضمن المسابقة العربية للأفلام السينمائية الطويلة وذهبت جائزة أفضل ممثلة للفنانة ديمة قندلفت عن دورها بالفيلم.

وعن الجائزة قال الفنان القدير زيدان في تصريح لـ سانا “عندما كنت أستلم الجائزة كنت سعيداً بأن السينما السورية تثبت نفسها في المحافل السينمائية العربية والدولية وأهدي الجائزة إلى كل عشاق السينما وكل المسكونين بشغف الإسهام في إعادة الإعمار الثقافي والإبداعي لوطننا الحبيب سورية”.

محمد سمير طحان