إيران تعتزم إرسال رائد إلى الفضاء

طهران-سانا

أعلن رئيس وكالة الفضاء الوطنية الإيرانية مرتضى براري عزم بلاده إرسال عالم أو رائد إيراني إلى الفضاء بالتعاون مع روسيا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن براري قوله في تصريح اليوم “نحن شرعنا بالتخطيط وإجراء المشاورات لإرسال رائد إيراني إلى الفضاء” موضحاً أن البلد الوحيد الذي يمكنه إرسال رواد إلى الفضاء هو روسيا.

وأضاف براري: نحن بصدد التنسيق ونأمل في أن يتم اختيار رائد الفضاء الإيراني في المستقبل القريب لكي نتمكن من إرساله إلى الفضاء بمساعدة روسيا وبواسطة كبسولة سويوز من محطة بايكونور الفضائية الروسية.