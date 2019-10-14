نائب إيراني: العدوان التركي على الأراضي السورية انتهاك للقوانين الدولية

طهران-سانا

أدان عضو مجلس الشورى الإيراني كارن خانلري العدوان التركي على الأراضي السورية واصفاً جرائم النظام التركي ضد المدنيين في سورية بعمليات الإبادة.

وأكد خانلري في تصريح لوكالة أنباء فارس أن العدوان التركي على الأراضي السورية انتهاك للقوانين الدولية وقد أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا مطالباً المجتمع الدولي بإيقاف هذا العدوان وإدانته.

وقال خانلري “إن النظام التركي يتدخل في شؤون سورية الداخلية بشكل مباشر من خلال رؤيته المنبثقة من إعادة إحياء الإمبراطورية العثمانية” لافتاً إلى أن النظام التركي يعمل منذ أعوام لتقويض السلام في الشرق الأوسط عبر استخدام أدواته من التنظيمات الإرهابية كـ “داعش” و”جبهة النصرة”.

وأوضح خانلري أن الحكومات التركية المتعاقبة لها ماض طويل بارتكاب المجازر والجرائم النكراء ضد البشرية وهي تحاول حالياً إيجاد حلول لمشكلاتها السياسية والأمنية باتباع الأسلوب ذاته.