تأهل روسيا لكأس الأمم الأوروبية 2020 بعد فوزها بخماسية على قبرص

موسكو-سانا

تأهل المنتخب الروسي إلى كأس الأمم الأوروبية 2020 بعد تغلبه على مضيفه القبرصي بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة التاسعة.

وتناوب على تسجيل خماسية المنتخب الروسي كل من دينيس تشيريشيف هدفين في الدقيقتين 9 و90زائد2 ومحمد أوزدوييف في الدقيقة 23 وأرتيوم دزيوبا بالدقيقة79 وألكسندر غولوفين في الدقيقة89.

ولعب المنتخب القبرصي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 28 بعد تلقي كونستانتينوس لايفيس البطاقة الحمراء.

ورفع المنتخب الروسي رصيده بهذا الفوز إلى 21 نقطة في وصافة المجموعة التاسعة ليضمن التأهل لـ “يورو 2020” ويلحق بالمنتخب البلجيكي متصدر المجموعة بـ 24 نقطة وأول المتأهلين للنهائيات الأوروبية.

وتوقف رصيد المنتخب القبرصي عند 10 نقاط في المركز الثالث ليودع حلم التأهل لكأس الأمم الأوروبية مع تبقي جولتين فقط من عمر التصفيات.