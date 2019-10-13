المشاط يجدد التأكيد على حق الشعب اليمني في الدفاع عن بلده

صنعاء-سانا

جدد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط التأكيد على حق الشعب اليمني بالدفاع عن بلده في مواجهة العدوان الذي يتعرض له.

ودعا المشاط خلال كلمة له اليوم “تحالف العدوان السعودي والغارقين في مواقفهم وتوجهاتهم الظلامية إلى مراجعة استراتيجياتهم وتصحيحها ولا سيما في ضوء المتغيرات التي تشهدها المنطقة” منوهاً بنضال الشعب اليمني ومواجهته لقوى العدوان.

كما طالب المشاط المجتمع الدولي وشعوب العالم بالتضامن مع قضية الشعب اليمني العادلة واحترام تطلعاته مجدداً التأكيد على دعم جهود المبعوث الأممي لإلى اليمن مارتن غريفيث.

كما حذر المشاط من مغبة استمرار قوى العدوان في احتجاز السفن لما يمثله هذا الإجراء من استخفاف بمعاناة الشعب اليمني وما ينطوي عليه من تهديد لسلامة الملاحة البحرية في اليمن خصوصاً وفي المنطقة عموماً.