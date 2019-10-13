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صحيفة ألمانية: أردوغان يحاول من خلال عدوانه على سورية صرف النظر عن أزماته الداخلية

2019-10-13

برلين-سانا

اعتبرت صحيفة بيلد الألمانية أن هدف رئيس النظام التركي من عدوانه على الأراضي السورية حرف الانتباه عن أزماته الداخلية ولا سيما تلك التي تعصف بحزبه “العدالة والتنمية”.

وقالت الصحيفة في مقال لها “العدوان يهدف إلى صرف الانتباه عن المشكلات والفشل في حزب العدالة والتنمية حيث يفقد أردوغان وحزبه المزيد من الأصوات الداعمة له وقد ثبت ذلك خلال الانتخابات البلدية الأخيرة عندما خسر إسطنبول وأربع مدن كبيرة أخرى”.

وتشن قوات النظام التركي عدواناً على الأراضي السورية بريفي الحسكة والرقة بالتوازي مع استهداف العديد من القرى والبلدات فيهما مركزة على البنى التحتية والمرافق الحيوية كمحطات المياه والكهرباء والسدود والمنشآت النفطية والأحياء السكنية ما تسبب باستشهاد عدد من المدنيين ووقوع أضرار ودمار كبير في البنى التحتية.

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