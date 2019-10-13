سانا تحصد 7 جوائز في مهرجان الإعلام السوري

الأحد / 13 / 10 / 2019
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الطلبة السوريون في هنغاريا وقبرص ينددون بالعدوان التركي
2019-10-13
أحزاب وشخصيات عربية تدين العدوان التركي على الأراضي السورية
2019-10-13
بوتين: ضرورة القضاء على الإرهاب في سورية وخروج جميع القوات الأجنبية غير الشرعية منها
2019-10-13
سورية وصربيا تبحثان تطوير العلاقات البرلمانية
2019-10-13
تواصل الإدانات الدولية والعربية للعدوان التركي على الأراضي السورية
2019-10-13
لقيس وفوعاني: التنسيق المباشر مع سورية فيه مصلحة كبرى للبنان
2019-10-13
الأمم المتحدة: العدوان التركي على الأراضي السورية يدفع عشرات آلاف المواطنين إلى النزوح
2019-10-13
محليات
باحثون ومفكرون وأكاديميون: عدوان النظام التركي على سورية يكشف حجم الأطماع التركية
2019-10-13
وزير الصناعة أمام مجلس الشعب: زيادة المساهمة الفعلية في الناتج المحلي وتفعيل برنامج إحلال المستوردات
2019-10-13
إخماد حريق امتد على مساحات واسعة في بلدة منية يحمور بريف طرطوس
2019-10-13
بدء أعمال ترحيل الركام من شوارع حمورية بالتوازي مع حملات تطوعية لرفع مستوى النظافة
2019-10-13
حملة التلقيح الوطنية الثانية ضد شلل الأطفال تنطلق عبر 967 مركزاً صحياً و2300 فريق جوال-فيديو
2019-10-13
التربية تتجه لتحويل المدارس الصناعية إلى مراكز إنتاجية تدعم الاقتصاد الوطني
2019-10-13
معهد التأهيل والتدريب المهني لذوي الإعاقة بالسويداء.. تطلعات لفرص عمل لهذه الشريحة ودمجها بالمجتمع
2019-10-13
رياضة
منتخب سورية يواصل تحضيراته للقاء منتخب غوام بتصفيات آسيا وكأس العالم
2019-10-13
بوتاس يفوز بجائزة اليابان الكبرى ببطولة العالم للسيارات فورمولا 1
2019-10-13
اختتام بطولة العرض الوطني الثامن لجمال الخيول العربية الأصيلة-فيديو
2019-10-12
البريطانية واطسون تتأهل إلى نهائي بطولة تيانجين للتنس
2019-10-12
الروسي مدفيديف يهزم تسيتسيباس ويصل إلى نهائي بطولة شنغهاي للتنس
2019-10-12
السباح الأولمبي دواير يعتزل بعد إيقافه بسبب المنشطات
2019-10-12
الطفل السوري دانيال أباظة ينال ذهبية وفضية وبرونزية في بطولة العالم للكاراتيه
2019-10-12
اقتصاد
بدء تنفيذ مبادرة (عملتي قوتي).. والمركزي ينفي لـ سانا قيامه بأي جلسات تدخل في سوق القطع الأجنبي
2019-10-13
السويداء.. استلام نحو 1930 طنا من العنب العصيري
2019-10-13
حمص.. محلج الوليد يستلم أكثر من 110 أطنان من الأقطان
2019-10-13
مبيعات إسمنت حماة خلال 9 أشهر أكثر من 22 مليار ليرة
2019-10-12
حماة: إنتاج 500 ألف غرسة حراجية خلال الموسم المقبل
2019-10-12
بورصة طهران ترتفع بـ9 آلاف نقطة
2019-10-12
تسويق 1105 أطنان من محصول القطن من دير الزور إلى محالج المنطقة الوسطى
2019-10-12
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مجزرة جديدة يرتكبها طيران الاحتلال التركي في رأس العين
مجلس قبيلة طي العربية وأبناء القبائل والعشائر وعشيرة البوحمدان يدعون أبناء القبائل للانسحاب من صفوف قسد والالتحاق بالجيش العربي السوري
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مجلس الوزراء: تعزيز تواجد المؤسسات الخدمية في المنطقتين الشمالية والشرقية المحررتين من الإرهاب للتخفيف من المعاناة الإنسانية للمهجرين جراء العدوان التركي
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سورية وصربيا تبحثان تطوير العلاقات البرلمانية
تواصل الإدانات الدولية والعربية للعدوان التركي على الأراضي السورية
حملة التلقيح الوطنية الثانية ضد شلل الأطفال تنطلق عبر 967 مركزاً صحياً و2300 فريق جوال-فيديو
إسبانيا ترفض العدوان التركي على الأراضي السورية
سانا تحصد 7 جوائز في مهرجان الإعلام السوري
2019-10-13
سانا تحصد 7 جوائز
2019-10-13
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