تنفيذي درعا يحدد سعر عصر الكيلوغرام الواحد من ثمار الزيتون

درعا-سانا

حدد المكتب التنفيذي لمجلس محافظة درعا سعر عصر الكيلو غرام الواحد من ثمار الزيتون بـ 17 ليرة سورية للكميات التي تزيد على 500 كيلوغرام و20 ليرة للكميات التي تقل عن ذلك.

وأوضح مدير المجالس في محافظة درعا ضياء المصري في تصريح لمراسل سانا اليوم أن معاصر الزيتون في درعا حسب قرار المكتب التنفيذي تفتح أبوابها لاستقبال موسم الزيتون اعتباراً من اليوم.

ودعا المصري أصحاب المعاصر إلى التقيد بالتعليمات الفنية المتعلقة بعصر الزيتون وتصريف مياه الجفت الناتجة عن عمليات العصر تحت طائلة اتخاذ ما يلزم من إجراءات حسب التعليمات النافذة.

ويصل عدد معاصر الزيتون العاملة في درعا إلى 20 معصرة من أصل 42 كانت في الخدمة قبل الأزمة.

وتوقعت زراعة درعا أن يصل إنتاج المحافظة من ثمار الزيتون إلى 26 ألف طن ومن الزيت إلى 3 آلاف طن.

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