فيسبوك تطور نظاما للترجمة قائما على معادلات وأشكال رياضية

باريس-سانا

نجح باحثون في مجال الذكاء الاصطناعي لدى شركة فيسبوك في ترجمة نص إلى لغة أجنبية من دون استخدام قاموس بمجرد الاستناد إلى أوجه شبه بين اللغات على صعيد الرياضيات ممهدين الطريق لتقنية واعدة جدا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن أنطوان بور مدير الأبحاث الأساسية في مجال الذكاء الاصطناعي في فيسبوك أوروبا قوله إن النظام الذي طوره باحثون شباب في مختبر فيسبوك في باريس يستند الى رموز رياضية للكلمات.

وأضاف إنه “في كل لغة يشار إلى الكلمات بأشكال متجهة ضمن حيز يكتسي مئات الأبعاد.. وكل شكل قريب نسبيا من الكلمات الأخرى وفقا للروابط التي تقام بينها في اللغة المحكية”.

وأوضح بور أنه تستخدم اليوم 150 الى 200 لغة على منصة فيسبوك فيما يعكف كبار مشغلي الانترنت في العالم على تطوير أدوات فعالة للترجمة التلقائية في مسعى إلى الربط بين أكبر عدد ممكن من سكان العالم وتحفيز الأنشطة المدرة للأموال المرتبطة بمنصاتهم حيث ان أدوات كهذه هي قيد التطوير عند فيسبوك وغوغل ومايكروسوفت فضلا عن الروسي يانديكس والصيني بايدو.