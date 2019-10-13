تخصيص ثلاثة حقول إرشادية لزراعة القمح في الغاب

حماة-سانا

خصصت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة ثلاثة حقول إرشادية لزراعة محصول القمح للموسم الزراعي الحالي.

وأوضح مدير الموارد البشرية والإرشاد الزراعي في الهيئة المهندس أديب بنود في تصريح لمراسل سانا أنه ستتم زراعة خمسة دونمات في كل حقل إرشادي

وفق آلية تضمن تحقيق إنتاج أعلى من القمح بأقل تكلفة مبيناً أن الغاية من زراعة الحقول الإرشادية تطبيق تقانات جديدة في عملية زراعة هذا المحصول الاستراتيجي يستفيد منها الفلاح في السنوات المقبلة.

وأشار بنود إلى أن تجارب زراعة الحقول الإرشادية بمحصول القمح في أراضي الهيئة خلال السنوات الماضية كانت ناجحة وحققت وفراً اقتصادياً جيداً بالنسبة لأراضي الغاب الزراعية حيث تم إنتاج 550 كغ من القمح في الدونم الواحد وهي إنتاجية جيدة تزيد عن إنتاجية الحقول المجاورة لافتاً إلى أنه سيتم خلال العام الجاري أيضاً زراعة أربع مدارس مزارعين بمحصول القمح.

وتتضمن خطة هيئة تطوير الغاب زراعة أكثر من 60 ألف هكتار بمحصول القمح خلال الموسم الحالي.