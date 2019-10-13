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الاتحاد العام لنقابات العمال: مصير عدوان النظام التركي على الأراضي السورية الفشل

2019-10-12

دمشق -سانا

أدان الاتحاد العام لنقابات العمال عدوان النظام التركي على الأراضي السورية مؤكداً أن مصيره الفشل والزوال.

وأكد الاتحاد في بيان أصدره اليوم أن هذا العدوان يتنافى مع القانون الدولي ويأتي بعد ضرب سورية لوكلاء النظام التركي من إرهابيين في أكثر من منطقة .

ولفت البيان إلى أن أبناء الشعب السوري الذين تصدوا وانتصروا على الإرهاب وحافظوا على وحدة وطنهم وسيادته واستقلاله بصمودهم وتضحياتهم الجسام سيقفون في وجه العدوان العثماني الجديد.

وطالب اتحاد عمال سورية أحرار العالم بالضغط بكل إمكانياتهم لإيقاف هذا العدوان.

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