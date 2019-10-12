المطربة نهى زروف تؤدي روائع الموسيقار زياد الرحباني في ثالث أيام مهرجان (برج وبحر 2)

طرطوس – سانا

تضمن ثالث أيام مهرجان “برج وبحر” بنسخته الثانية المخصص للاحتفاء بالموسيقار اللبناني زياد الرحباني أمسية غنائية للمطربة نهى زروف وذلك على خشبة مسرح المركز الثقافي العربي في صافيتا.

زروف وهي من المطربات المميزات في فرقة زياد الرحباني صدح صوتها بروائع ما لحنه الرحباني لوالدته السيدة فيروز ومنها بعتلك يا حبيب الروح وسلملي عليه وحبيتك تنسيت النوم.

ورافق زروف بالعزف موسيقيون سوريون بفرقة زياد وهم على الترومبيت نزار عمران وعلى الكلارينيت باسم صالحة وعلى الكمان رشيد هلال وعلى التشيللوموفق الذهبي وعلى البزق رأفت بو حمدان والإيقاع محمد شحادة حيث شدت بباقة من أجمل ألحانه للراحل جوزيف صقر ومنها الحالة تعبانة يا ليلى ونزل السرور.

وفي تصريح لـ سانا أكدت زروف أن تقديم أعمال زياد الرحباني كنمط في التخت أو الغناء الشرقي يعد تجربة رائعة تضيف لها الكثير على صعيدها الموسيقي.

ويختتم يوم غد فعاليات مهرجان برج وبحر بنسخته الثانية الذي يقيمه كورال حنين وحلم بالتعاون مع مديرية ثقافة طرطوس بأمسية للكورالين بمشاركة موسيقيين من فرقة زياد الرحباني عند الساعة السادسة مساء في المركز الثقافي العربي بطرطوس.

فاطمة حسين