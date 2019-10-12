كتاب (نزهة تحت المطر) يجمع بين دفتيه القصة القصيرة والمقالة

دمشق – سانا

يجمع كتاب “نزهة تحت المطر” للدكتور محمد درويش المصطفى بين القصص القصيرة والمقالات التي تعكس الواقع بصورة يغلب عليها الإحساس العفوي بآلام المجتمع والمصابين بسبب النكبات الاجتماعية المتنوعة وكان أصعبها ماسببه الإرهاب.

في الكتاب تتجلى الإنسانية المبنية على نبل وعاطفة صادقين جاءت في النصوص عبر أسلوب عفوي كما هو في نصوص “أبوة والحاج فريد ياسين ورسائل عزائية وذكريات أهل البلد”.

كما يتضمن الكتاب ما يدعو إلى التفاؤل والأمل وما يطرح أشياء تغير فساد بعض مجريات الواقع كما جاء في نصوص “لاتزال الأمة بخير” و”أخلاق الديك” ومن أدب الرسائل القصيرة “في الباص الجوي” و”خواطر المسافر”.

وفي الكتاب أيضاً يأخذ القص السردي أيضا أسساً فنية تؤدي إلى نص قصصي متماسك في المنحى الاجتماعي ذاته كما جاء في قصص “نزهة تحت المطر” و “مع الزميل ياسر في باريس”.

الكتاب من منشورات دار التنوير للطباعة والنشر والدراسات يقع في 287 صفحة من القطع الكبير.

محمد خالد الخضر