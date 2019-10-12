معارض وفقرات فنية وثقافية في مهرجان دعم الصمود الوطني بالسويداء

السويداء- سانا

معارض تشكيلية ويدوية وفقرات فنية وثقافية وأخرى للكتاب تضمنتها فعاليات اليوم الأول لمهرجان دعم الصمود الوطني الثامن في المركز الثقافي العربي في السويداء المهرجان الذي تنظمه اللجنة المناطقية للحزب الشيوعي السوري بالمحافظة واتحاد الشبيبة الشيوعية بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب الشيوعي تحت عنوان “سورية لن تركع” تضمن حفل افتتاحه فقرة شعرية للشاعر محمد جادو شجاع بعنوان “مفردات من تجارب الحياة” وفقرة فنية للأغنية الوطنية قدمها الفنان كمال حميد عزفا وغناء.

وشارك عدد من الفنانين الشباب بأعمال ولوحات فنية ومنحوتات من الجبس والصلصال ضمن معرض فني تشكيلي جسد حالات إنسانية وأخرى ذات بعد وطني بينما تضمن معرض الأعمال اليدوية مشغولات وطباعة على الحجر البازلتي تعكس القيم الوطنية والصمود والأصالة والتراث.

كما قدمت عدة دور نشر إصدارات متنوعة في مجالات أدبية وتاريخية وفكرية وغيرها ضمن معرض للكتاب ضم نحو 300 عنوان.

وأكدت الكلمات التي ألقيت خلال الافتتاح أن المهرجان بطابعه الوطني والثقافي بات تقليداً سنوياً للتأكيد على صمود سورية شعباً وجيشاً وقيادة في وجه ما تتعرض له من إرهاب مدعوم من القوى الإمبريالية والصهيونية العالمية والنظام التركي الذي يأتي عدوانه على الأراضي السورية بعد فشل المراهنة على الأدوات الإرهابية جراء انتصارات جيشناً الباسل وصمود شعبنا.

ويشهد المهرجان الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام حفلاً فنياً لفرقة المجد للصمود وعرضاً مسرحياً “سنحلم وان” تأليف حسان البتي وإخراج عمار أبو سعد.

خزامى القنطار