أهالي ريف دير الزور الشمالي ينفذون وقفة احتجاجية في قرية الصالحية تنديدا بالعدوان التركي

السبت / 12 / 10 / 2019
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
فرنسا تعلق كل مبيعات السلاح إلى النظام التركي جراء عدوانه على الأراضي السورية
2019-10-12
ولايتي: ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية غير الشرعية من سورية
2019-10-12
بوتين يؤكد ضرورة مغادرة جميع القوات الأجنبية الموجودة في سورية بشكل غير شرعي
2019-10-12
ألمانيا توقف بيع الأسلحة للنظام التركي على خلفية عدوانه على الأراضي السورية
2019-10-12
وزراء الخارجية العرب يدينون العدوان التركي على الأراضي السورية ويطالبون بوقفه
2019-10-12
باحثون روس: العدوان التركي انتهاك سافر للقوانين الدولية-فيديو
2019-10-12
برلماني هنغاري: يجب رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية ضد سورية
2019-10-12
محليات
مسير في اللاذقية بهدف تنشيط السياحة البيئية
2019-10-12
نقابة المحامين السوريين وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني:العدوان التركي محاولة لاستكمال المشروع العثماني القديم
2019-10-12
المشاركون في ختام مؤتمر القضاء الإداري الأول: إصدار دليل يتضمن أصول وإجراءات إبرام العقد الإداري
2019-10-12
الصحة تطلق غداً حملة تلقيح وطنية ضد شلل الأطفال
2019-10-12
تنظيف مجرى نهر بردى وفروعه في الربوة والمدينة
2019-10-12
المهندس خميس: مهمة القضاء الإداري لا تقل أهمية عن عمل أي مؤسسة معنية بمواجهة الفساد والخلل الإداري والمالي
2019-10-12
رفضا للعدوان التركي على الأراضي السورية.. أهالي ريف دير الزور الشمالي ينفذون وقفة احتجاجية في قرية الصالحية
2019-10-12
رياضة
اختتام بطولة العرض الوطني الثامن لجمال الخيول العربية الأصيلة
2019-10-12
البريطانية واطسون تتأهل إلى نهائي بطولة تيانجين للتنس
2019-10-12
الروسي مدفيديف يهزم تسيتسيباس ويصل إلى نهائي بطولة شنغهاي للتنس
2019-10-12
السباح الأولمبي دواير يعتزل بعد إيقافه بسبب المنشطات
2019-10-12
الطفل السوري دانيال أباظة ينال ذهبية وفضية وبرونزية في بطولة العالم للكاراتيه
2019-10-12
فوز الوحدة على العربي في افتتاح دوري كرة السلة للناشئين
2019-10-12
الكيني كيبتشوجي.. أول عداء يكمل سباق الماراثون في أقل من ساعتين
2019-10-12
اقتصاد
مبيعات إسمنت حماة خلال 9 أشهر أكثر من 22 مليار ليرة
2019-10-12
حماة: إنتاج 500 ألف غرسة حراجية خلال الموسم المقبل
2019-10-12
بورصة طهران ترتفع بـ9 آلاف نقطة
2019-10-12
تسويق 1105 أطنان من محصول القطن من دير الزور إلى محالج المنطقة الوسطى
2019-10-12
تربية النحل وإنتاج العسل في حماة تستعيد عافيتها من جديد
2019-10-11
رحماني: قطاع الصناعة والتعدين في إيران يسجل نمواً بنسبة 18 بالمئة
2019-10-11
الليرة التركية تواصل هبوطها
2019-10-11
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بوتين يؤكد ضرورة مغادرة جميع القوات الأجنبية الموجودة في سورية بشكل غير شرعي
النظام التركي يوسع نطاق عدوانه على الأراضي السورية مستغلا انهيار ميليشيا “قسد” في مواقع عديدة بريف الحسكة
ألمانيا توقف بيع الأسلحة للنظام التركي على خلفية عدوانه على الأراضي السورية
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رفضا للعدوان التركي على الأراضي السورية.. أهالي ريف دير الزور الشمالي ينفذون وقفة احتجاجية في قرية الصالحية
برعاية الرئيس الأسد… تدشين محطة تحويل ضهر الجبل مع الخط المغذي لها بالسويداء بكلفة ستة مليارات ليرة
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غروسبيتش: العدوان التركي على الأراضي السورية خرق فظ للقانون الدولي
أهالي ريف دير الزور الشمالي ينفذون وقفة احتجاجية في قرية الصالحية تنديدا بالعدوان التركي
2019-10-12
وقفة احتجاجية في قرية الصالحية
2019-10-12
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