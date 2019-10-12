كولفيل يؤكد أن كيان الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي

جنيف-سانا

أكدت مفوضية حقوق الإنسان أن كيان الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي من خلال ممارساته القمعية التي يمارسها داخل سجونه ضد المعتقلين الفلسطينيين.

وأوضح روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية في جنيف وفق ما نقل موقع الأمم المتحدة الإلكتروني أن المفوضية تعرب عن قلقها بشأن قيام سلطات السجون في كيان الاحتلال الإسرائيلي بتعذيب الفلسطيني سامر العربيد أثناء التحقيق معه لافتا إلى أن العربيد موجود الآن في المستشفى في حالة غيبوبة ويعيش بواسطة أجهزة التنفس الصناعي وتظهر عليه علامات إصابات تلقاها بعد الاعتقال من بينها كسر في الضلوع وفشل كلوي.

وأكد كولفيل أن هذه المسألة تلقي الضوء على الفجوات العميقة والقصور في الممارسات التي تقوم بها “إسرائيل” على أرض الواقع والتي تخالف ما ينص عليه القانون الدولي من حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والقاسية.

ودعا المتحدث إلى فتح تحقيق جنائي فوري في هذا الأمر مع الأخذ بعين الاعتبار جسامة إصابات العربيد مشيرا إلى حصول المفوضية على معلومات تفيد بأن ثلاثة أشخاص آخرين على الأقل معتقلين في القضية نفسها خضعوا لفترات توقيف طويلة حرموا خلالها من التواصل مع أي جهة.

وأكد كولفيل أنه على سلطات الاحتلال الإسرائيلي إعادة النظر في قوانينها التي لا تحرم أو تجرم التعذيب مشيرا إلى أن ما يسمى محكمة العدل العليا سمحت باستخدام إجراءات تحقيق خاصة الأمر الذي يعد انتهاكا لحظر التعذيب الكلي الذي تنص عليه القوانين الدولية.

وتتواصل انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وسط تعامي المجتمع الدولي عنها ومباركتها في الكثير من الأحيان.