ظريف: الكيان الصهيوني يشكل أكبر تهديد للمنطقة والعالم

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الكيان الصهيوني يشكل أكبر تهديد للمنطقة والسلام العالمي.

وقال ظريف في حوار أجرته معه قناة تي آر تي:”إن إسرائيل الوحيدة التي تملك السلاح النووي في المنطقة وتعتدي على جيرانها وتحلم بالهيمنة على المنطقة كلها”.

وحول كيفية تعامل إيران مع كيان الاحتلال الإسرائيلي قال:”إننا ندافع عن أنفسنا أمام الكيان الصهيوني ونسعى إلى الكشف عن مخططاته الخبيثة” مشيراً إلى سياسات كيان الاحتلال التعسفية في المنطقة وخاصة الاعتداءات على غزة والضفة الغربية ولبنان وسورية والعراق وامتلاك هذا الكيان السلاح النووي والامتناع عن الانضمام والمشاركة في أي من معاهدات نزع السلاح.

وتابع ظريف :إن هناك حكومات في المنطقة تتصور بأن الكيان الإسرائيلي سيمنحهم الأمن في حين أن هذا الكيان غير قادر حتى على توفير الأمن لنفسه.