مسير في اللاذقية بهدف تنشيط السياحة البيئية

اللاذقية – سانا

بمشاركة نحو 100 متطوع من جمعيات بيئية وأهلية وتنموية وجهات حكومية نظمت مديرية البيئة باللاذقية مسيراً إلى قلعة صلاح الدين الأيوبي وذلك بمناسبة يوم البيئة الوطني.

وتضمن المسير الذي انطلق تحت شعار “بتعاوننا… نرتقي ببيئتنا” المشي نحو 3 كم وحملة نظافة لموقع قرب استراحة طرقية بعد القيام بجولة استطلاعية في أرجاء القلعة والتعرف على أقسامها وتاريخها العريق.

وقالت الدكتورة لمى أحمد مديرة البيئة في اللاذقية إن الهدف من المسير تنشيط السياحة البيئية والتعرف على التنوع الحيوي في المنطقة بالإضافة إلى نشر قيمة العمل التطوعي في مجال البيئة لدى أفراد المجتمع.

بدورها أشارت المهندسة روان ألفي رئيسة دائرة التوعية البيئية في مديرية البيئة باللاذقية إلى أهمية هذه الأنشطة في تسليط الضوء على جمال الطبيعة السورية ومواقعنا الأثرية بالإضافة إلى تعزيز الوعي البيئي وقيم النظافة التي تتجلى بوضوح من خلال المشاركة الفاعلة لأكثر من 12 جمعية بيئية وأهلية وتنموية.

من جانبه قال الدكتور حسين جنيدي من نادي الباحثين الشباب إن مسير اليوم يتماشى مع أهداف النادي البحثي الذي يعنى بالقضايا البيئية ويدعم جميع المبادرات التي تهتم بالبيئة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمواقعنا الأثرية.

لمى الشيخ من الغرفة الفتية الدولية أكدت أن مشاركتها تنبع من إيمانها بالدور الكبير للشباب في التوعية بالمشاكل البيئية وضرورة إيلاء اهتمام أكبر لمعالجتها والحد من تأثير السلوكيات السلبية للأفراد.

بدوره أشار حسن علي كفا القادم من محافظة طرطوس للمشاركة في المسير إلى أهمية هذه الفعالية في تعزيز التعاون والتواصل بين الشباب للمحافظة على البيئة والمواقع الأثرية والغابات الخضراء التي تعد رئة المحافظة.

المهندس ماهر محمد رئيس شعبة الحراج في الحفة قدم شرحاً حول تنوع الحياة النباتية والحيوانية في وادي القلعة الذي تغطيه أشجار الصنوبر والسنديان المعمرة وغيرها من الشجيرات الحراجية وتكثر فيه الثعالب والضباع والأرانب والخنازير البرية.

رشا رسلان