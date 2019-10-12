الروسي مدفيديف يهزم تسيتسيباس ويصل إلى نهائي بطولة شنغهاي للتنس

بكين-سانا

نجح الروسي دانييل مدفيديف المصنف الرابع عالميا في الوصول لنهائي دورة شنغهاي ثامن دورات الماسترز للألف نقطة في التنس بفوزه اليوم على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بنتيجة 7-6 و 7-5 و 7-5.

وتأهل مدفيديف البالغ 23 عاما إلى نهائي إحدى الدورات أو البطولات للمرة التاسعة هذا العام والسادسة تواليا في سعيه لإحراز لقبه الرابع هذا الموسم.

وبهذا الفوز وصل مدفيديف إلى نهائي البطولة ليواجه الألماني ألكسندر زفيريف الفائز في نصف النهائي على الإيطالي ماتيو بيريتيني بمجموعتين نظيفتين بنتيجة 6-3 و6-4.

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