حماة: إنتاج 500 ألف غرسة حراجية خلال الموسم المقبل

حماة-سانا

تضمنت خطة التحريج التي وضعتها مديرية الزراعة بحماة إنتاج نحو 500 ألف غرسة حراجية ضمن المشتل الحراجي خلال الموسم المقبل من أصناف الصنوبر الثمري والبروتي والكينا والسرو والأزدرخت والكازورينا والبطم.

وأوضح رئيس دائرة الحراج في المديرية المهندس عبد المعين صطيف في تصريح لمراسل سانا أن الخطة تتضمن أيضاً إعادة تحريج 200 هكتار منها 180 هكتارا في منطقة مصياف في قرى وبلدات المشرفة وعاشق عمر والبستان والفندارة وعين حلاقيم وإعادة ترميم المناطق الحراجية المتضررة نتيجة الحرائق والتعديات إضافة الى عشرة هكتارات موزعة على الطريق العام حمص- حماة – حلب وإعادة زراعة جوانب الطريق بمختلف أنواع الغراس الحراجية.

ولفت صطيف إلى أنه تم مؤخراً تعيين 300 عامل موسمي لمدة ثلاثة أشهر بصفة عمال تحريج ومشاتل وحراس لتعزيز إجراءات حماية الغابات من أعمال التعدي العشوائي مشيرا إلى أنه سيتم توزيع العمال على ورشات التحريج ضمن المشاتل الحراجية المختصة بعمليات إنبات الغراس الحراجية مثل السرو والصنوبر والسنديان وغيرها إضافة إلى فرز عدد من العاملين إلى قسم تربية وتنمية الغابات وآخرين للحراسة موزعين في مناطق حماة ومصياف وسلمية.

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