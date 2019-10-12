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سلاح الجو العراقي يدمر 3 أوكار لتنظيم (داعش) الإرهابي في ديالى

2019-10-12

بغداد-سانا

دمر سلاح الجو العراقي اليوم ثلاثة أوكار لتنظيم “داعش” الإرهابي وقضى على من فيها شمال غرب بحيرة حمرين في محافظة ديالي شرق العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن خلية الإعلام الأمني العراقية قولها في بيان “إن طائرات مقاتلة عراقية نفذت ضربات جوية بإشراف قيادة العمليات المشتركة وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة مستهدفة ثلاثة أهداف لإرهابيي داعش ما أسفر عن تدمير هذه الأهداف وقتل من فيها من عناصر إرهابية”.

وكان عراقيان أصيبا في وقت سابق اليوم بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب مدينة الموصل شمال العراق.

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