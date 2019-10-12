وضع مشروع المستورة بالخدمة دعماً للواقع المائي في عدد من قرى ريف حمص

حمص-سانا

وضعت مؤسسة مياه حمص مشروع مياه المستورة بالخدمة لدعم الواقع المائي في قرى (فاحل ورباح وكفرام والمرانة وشين) وتعويض النقص فيها.

المهندس حسن حميدان مدير فرع المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حمص ذكر في تصريح لمراسلة سانا أنه تم تنفيذ المشروع بقيمة إجمالية تبلغ نحو 350 مليون ليرة ليحل مشكلة القرى المذكورة المتمثلة بنقص المياه كونها قرى جبلية تقع على منطقة ضهر القصير إضافة إلى صعوبة حفر الآبار فيها والوصول إلى المياه الجوفية.

المهندس صالح ابراهيم رئيس الوحدة الاقتصادية لمياه شين لفت إلى أن مشروع مياه المستورة يدعم مياه فاحل ورباح وكفرام بالإضافة إلى كونه مصدراً مائياً احتياطياً لبلدة شين والمرانة مشيراً إلى بدء العمل بالمشروع منذ أيار العام الماضي وهو يغذي 75 ألف نسمة ويتألف من 3 آبار بغزارة 76 متراً مكعباً بالساعة.

المهندس عيسى حنا رئيس مجلس بلدية رباح لفت إلى أن المشروع يشكل رافداً إضافياً للبئر المحلي الموجود في القرية ويضع حداً لتأخر ورود المياه إلى منازل أهالي القرية البالغ عددهم نحو 10 آلاف نسمة .

يشار إلى أن مؤسسة مياه حمص وضعت مؤخراً مشروع إرواء قرى شنشار بالخدمة حيث يخدم ثماني قرى.

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