قاض أمريكي يعطل قراراً لترامب بشأن المهاجرين

واشنطن-سانا

رفض قاض فيدرالي من محكمة نيويورك قراراً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمنع المهاجرين ذوي الدخل المنخفض من الحصول على إقامة دائمة في الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن القاضي جورج دانيالز منع تنفيذ قرار ترامب الذي من شأنه أن يجعل عملية حصول المهاجرين على بطاقات إقامة دائمة أمراً صعباً للغاية في حال كانوا بحاجة لمساعدات حكومية أو من ذوي الدخل المنخفض.

وكان من المقرر أن يدخل قرار ترامب المثير للجدل حيز التنفيذ في الخامس عشر من الشهر الجاري وبموجبه يقرر مسؤولو الهجرة في الولايات المتحدة ما إذا كان ينبغي منح المهاجر بطاقة الإقامة الدائمة “غرين كارد” أو لا وفقاً لمدى قدرته المالية على تحمل تكاليف معيشته وعلاجه ومدى استخدامه للمنافع العامة مثل إعانات الإسكان والمساعدات النقدية.

ويواصل ترامب حملته التعسفية ضد المهاجرين الشرعيين منهم وغير الشرعيين وقد أعلن في حزيران الماضي التحرك لطرد ملايين منهم مهدداً بقطع المساعدات عن دول أمريكا الوسطى التي تعتبر المصدر الرئيسي للمهاجرين الذين يحاولون الدخول إلى الأراضي الأمريكية.

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