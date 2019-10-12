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ربيعي: إيران سترد على منفذي الهجوم على ناقلة النفط

2019-10-12

طهران-سانا

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن طهران ستتجنب الإستعجال وستدرس قضية استهداف ناقلتها النفطية في مياه البحر الأحمر بدقة.

وقال ربيعي في تصريح اليوم إن “إيران سترد بلا شك على منفذي الهجوم الجبان لكنها ستنتظر حتى الكشف عن كل أبعاد المؤامرة”.

وتعرضت ناقلة نفط إيرانية تابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية أمس لانفجار أصاب هيكل الناقلة على بعد 60 ميلا من ميناء جدة السعودى فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في بيان أن التحقيقات التى اجرتها الشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط تبين أن الناقلة سابيتي أصيبت بأضرار عندما تعرضت للاستهداف مرتين فى غضون نصف ساعة فى شرق البحر الأحمر.

 

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