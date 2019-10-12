حطين يستعد لخوض منافسات بطولة كأس الجمهورية لكرة السلة للرجال

اللاذقية-سانا

يستعد فريق حطين لخوض منافسات بطولة كأس الجمهورية للرجال بكرة السلة هذا الموسم والتي تنطلق بعد غد بعد غياب استمر لسنوات عن مشاركة الفريق ببطولات اللعبة.

مدرب الفريق رامي فضلية قال في تصريح لمندوب سانا الرياضي: “بدأنا مرحلة التحضير لهذا الموسم منذ أكثر من شهرين بالاعتماد على أبناء النادي بفئة الشباب رغم نقص خبرتهم التدريبية” مضيفا إن فريقه ما يزال في مرحلة التحضير رغم قرب استحقاقه المحلي لأن وصول اللاعبين للمستوى المطلوب من الناحيتين الفنية والبدنية يحتاج المزيد من الوقت لاكتساب المهارة والخبرة.

وبين فضلية أن فريقه سيواجه في افتتاح بطولة الكأس فريق الكرامة الذي يعتبر من الفرق العريقة باللعبة مشيرا إلى أنه ونتيجة لغياب فريقه عن المشاركات بالبطولات فإن مشاركته بمسابقة الكأس تأتي في إطار خطة إعداد وتحضير للمشاركة بدوري الرجال القادم.

وأشار مشرف اللعبة في نادي حطين وليد الريس إلى أن ابتعاد رجال حطين خلال الأعوام الماضية عن المشاركة بالبطولات كان نتيجة هجرة اللاعبين المتميزين وانتقالهم للعب مع فرق أخرى مبينا أن النادي قام بتشكيل كوادر اللعبة مجددا بالاعتماد على خبرات أبناء النادي لجميع الفئات وستتم المشاركة في كل البطولات المقررة من قبل اتحاد اللعبة هذا الموسم بهدف إعادة الألق للعبة في النادي.