محلج الفداء بحماة يستلم 519 طنا من الأقطان المحبوبة من فلاحي دير الزور

حماة-سانا

استلم محلج الفداء بحماة 519 طنا من الأقطان المحبوبة من فلاحي محافظة دير الزور منذ بداية عمليات الاستلام في الخامس من الشهر الجاري ولغاية تاريخه.

وأوضح مدير المحلج هشام الكردي في تصريح لمراسل سانا اليوم أنه يتم حالياً تجميع الكميات الواردة على أن يتم البدء بعمليات الحلج عند وصول كميات كافية لتشغيل الآلات مبيناً أن المحلج يقدم كل التسهيلات اللازمة للموردين لاستلام المحصول.

ولفت الكردي إلى أن المحلج على أتم الجاهزية لاستلام محصول القطن من المحافظات الشرقية.

وكان محلج الفداء استلم خلال الموسم الماضي 17 ألف طن من الأقطان المحبوبة من فلاحي محافظتي الحسكة والرقة مقابل 221 طنا من فلاحي حماة.