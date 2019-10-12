قوات النظام التركي تعتدي بالطيران على قرية الصالحية وتقطع طريق الحسكة – حلب الدولي

الحسكة-سانا

واصلت قوات النظام التركي عدوانها على الأراضي السورية لليوم الرابع على التوالي.

وذكر مراسل سانا أن طيران النظام التركي اعتدى على قرية الصالحية على طريق تل تمر – رأس العين بريف الحسكة.

وأضاف المراسل أنه بعد فرار وهروب ميلشيات قسد قامت قوات الاحتلال التركي بقطع طريق الحسكة-حلب الدولي بعد تسللها إلى قرية التروازية.

إلى ذلك أفاد المراسل أن قوات الاحتلال الأمريكي قامت بنقل 80 معتقلاً أجنبيا من تنظيم داعش الإرهابي من سجن الشدادي بريف الحسكة الجنوبي إلى العراق.

وتشن قوات النظام التركي عدواناً على الأراضي السورية بريفي الحسكة والرقة بقصف جوي ومدفعي استهدف العديد من القرى والبلدات فيهما مركزاً على البنى التحتية والمرافق الحيوية كمحطات المياه والكهرباء والسدود والمنشآت النفطية والأحياء السكنية ما تسبب باستشهاد عدد من المدنيين ووقوع أضرار ودمار كبير في البنى التحتية.

يتبع…