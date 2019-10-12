بدء أعمال مؤتمر القضاء الإداري الأول في مجمع صحارى

دمشق-سانا

بدأ مؤتمر القضاء الإداري الأول أعماله اليوم تحت شعار “دور مجلس الدولة في الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد” وذلك في مجمع صحارى السياحي بريف دمشق.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر الذي يقيمه مجلس الدولة عددا من المحاور تتمثل برقابة القضاء الإداري على عملية صنع القرار الإداري والصياغة التشريعية وإثرها في عملية الإصلاح التشريعي ومنهج القضاء الإداري في مؤسسة وقف التنفيذ وسلطة مجلس الدولة في إبرام العقد الإداري وفض منازعاته.

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency