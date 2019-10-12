مقتل 3 من جنود الاحتلال التركي وإصابة 6 آخرين خلال العدوان التركي على الأراضي السورية

أنقرة-سانا

قتل ثلاثة من جنود الاحتلال التركي وأصيب ستة آخرون خلال عمليات متفرقة في إطار العدوان التركي على الأراضي السورية.

وأعلنت وكالة أنباء الأناضول عن مقتل جنديين تركيين شمال غرب حلب اثر قصف بالهاون كما قتل جندي تركي وأصيب ثلاثة آخرون أمس خلال عملية منفصلة في إطار العدوان الذي يشنه النظام التركي على ريفي محافظتي الحسكة والرقة.

وتشن قوات النظام التركي عدوانا على الأراضي السورية بريفي الحسكة والرقة بقصف جوي ومدفعي استهدف العديد من القرى والبلدات فيهما مركزا على البنى التحتية والمرافق الحيوية كمحطات المياه والكهرباء والسدود والمنشآت النفطية والأحياء السكنية ما تسبب باستشهاد عدد من المدنيين ووقوع أضرار ودمار كبير فى البنى التحتية.