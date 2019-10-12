الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صحو بشكل عام

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو اليوم صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة محذرة من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في المنطقة الوسطى والقلمون وغوطة دمشق وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…