البرتغال وأوكرانيا تقتربان من بلوغ نهائيات بطولة أوروبا 2020

لشبونة-سانا

اقتربت البرتغال حاملة اللقب وأوكرانيا من بلوغ نهائيات بطولة أوروبا بكرة القدم العام المقبل بعد فوزهما بسهولة ضمن المجموعة الثانية في التصفيات.

وتغلبت البرتغال على ضيفتها لوكسمبورغ بثلاثة أهداف دون مقابل عن طريق كل من برناردو سيلفا وكريستيانو رونالدو وغونزالو غويديس في الدقائق 16 و65 و89 على الترتيب.

وفي المباراة الثانية تغلبت أوكرانيا على ليتوانيا 2-صفر بفضل ثنائية اللاعب رسلان مالينوفسكي لتحتفظ بصدارة المجموعة برصيد 16 نقطة من ست مباريات يليها المنتخب البرتغالي برصيد 11 نقطة من خمس مباريات.

وتملك صربيا صاحبة المركز الثالث سبع نقاط من خمس مباريات تليها لوكسمبورغ بأربع نقاط من ست مباريات وتتذيل ليتوانيا المجموعة بنقطة واحدة من ست مباريات.