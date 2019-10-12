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عــاجــل مراسل سانا : انفجار سيارة مفخخة عند السور الجنوبي الغربي لسجن الحسكة المركزي الذي تسيطر عليه ميليشيا “قسد” بحي غويران والذي يضم أعداد كبيرة من إرهابيي تنظيم داعش

مراسل سانا : انفجار سيارة مفخخة عند السور الجنوبي الغربي لسجن الحسكة المركزي الذي تسيطر عليه ميليشيا “قسد” بحي غويران والذي يضم أعداد كبيرة من إرهابيي تنظيم داعش

2019-10-12

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