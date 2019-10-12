مراسل سانا : انفجار سيارة مفخخة عند السور الجنوبي الغربي لسجن الحسكة المركزي الذي تسيطر عليه ميليشيا “قسد” بحي غويران والذي يضم أعداد كبيرة من إرهابيي تنظيم داعش

السبت / 12 / 10 / 2019
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
خبراء ومحللون روس: العدوان التركي انتهاك لقواعد القانون الدولي
2019-10-11
الاتحاد الوطني للمغتربين السوريين بالسويد وأوروبا:العدوان التركي انتهاك للقانون الدولي
2019-10-11
حزب السعادة التركي: سياسات أردوغان حيال سورية تخدم الغرب
2019-10-11
إدانات واسعة للعدوان التركي على الأراضي السورية: اعتداء صارخ يتنافى مع قواعد القانون الدولي
2019-10-11
توسك وكونتي يطالبان النظام التركي بوقف عدوانه على الأراضي السورية فوراً
2019-10-11
اتحاد الطلبة العرب: أردوغان سيجر أذيال الخيبة والهزيمة
2019-10-11
برلماني تركي: التعاون والتنسيق مع سورية ضرورة ملحة
2019-10-11
محليات
الرابطة السورية للأمم المتحدة ونقابة المعلمين تدينان العدوان التركي وتدعوان لوقفه فوراً
2019-10-11
مجلس الشعب يندد بالعدوان التركي: حلقة من حلقات التآمر التركي الأمريكي الصهيوني على سورية
2019-10-11
إحداث الصيدلية الافتراضية في كلية الصيدلة بجامعة تشرين يخفف من معاناة الطلاب خلال التدريب
2019-10-11
حملة نظافة في محافظة السويداء
2019-10-11
إخماد حريق في مستودع للأخشاب بمدينة دوما دون وقوع إصابات
2019-10-11
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام
2019-10-11
دعما للأسر العائدة لمنازلها بالمناطق المحررة بريف حماة الشمالي.. السورية للتجارة تؤمن السلع بأسعار مناسبة-فيديو
2019-10-10
رياضة
المنتخب التشيكي يهزم نظيره الانكليزي في تصفيات بطولة أوروبا
2019-10-12
افتتاح منافسات بطولة العرض الوطني لجمال الخيول العربية الأصيلة
2019-10-11
غوف تتأهل للدور قبل النهائي في بطولة لينز للتنس
2019-10-11
تيتيباس وزفيريف يتأهلان إلى الدور قبل النهائي في بطولة شنغهاي للتنس
2019-10-11
كرواتيا تهزم هنغاريا وتقترب من التأهل لبطولة أوروبا
2019-10-11
هولندا تتغلب على أيرلندا الشمالية بثلاثية في تصفيات أوروبا 2020
2019-10-11
منتخب سورية يفوز على نظيره المالديفي في التصفيات المشتركة لنهائيات آسيا وكأس العالم
2019-10-10
اقتصاد
تربية النحل وإنتاج العسل في حماة تستعيد عافيتها من جديد
2019-10-11
رحماني: قطاع الصناعة والتعدين في إيران يسجل نمواً بنسبة 18 بالمئة
2019-10-11
الليرة التركية تواصل هبوطها
2019-10-11
الخطوط المغربية تجمد صفقة لشراء طائرتي بوينغ 737 ماكس
2019-10-11
السورية للتجارة.. عمل يومي على توسيع التشكيلة السلعية بأسعار أقل من السوق- فيديو
2019-10-10
5098 ضبطاً تموينياً في كل المحافظات خلال شهر أيلول الماضي
2019-10-10
ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع
2019-10-10
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مراسل سانا : انفجار سيارة مفخخة عند السور الجنوبي الغربي لسجن الحسكة المركزي الذي تسيطر عليه ميليشيا “قسد” بحي غويران والذي يضم أعداد كبيرة من إرهابيي تنظيم داعش
مراسل سانا : انفجار سيارة مفخخة عند السور الجنوبي الغربي لسجن الحسكة المركزي الذي تسيطر عليه ميليشيا “قسد” بحي غويران والذي يضم أعداد كبيرة من إرهابيي تنظيم داعش
2019-10-12
2019-10-12
ali
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مراسل سانا: العدوان التركي يستهدف قرية الدردارة بريف رأس العين الشرقي بسلاح المدفعية
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مراسل سانا: العدوان التركي يستهدف قرية الدردارة بريف رأس العين الشرقي بسلاح المدفعية
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