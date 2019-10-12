المنتخب التشيكي يهزم نظيره الانكليزي في تصفيات بطولة أوروبا

براغ – سانا

فاز المنتخب التشيكي على نظيره الانكليزي بهدفين مقابل هدف واحد في المجموعة الأولى ضمن تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم اليوم.

ووضع هاري كين إنكلترا في المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة بعد مخالفة ضد رحيم سترلينغ لكن المنتخب التشيكي أدرك التعادل بعدها بأربع دقائق عبر ياكوب برابيتس.

وأضاف البديل زدنيك اوندراشيك هدف الفوز للتشيك قبل خمس دقائق من النهاية بتسديدة في مرمى الحارس جوردان بيكفورد لينهي سجل إنكلترا الطويل من عدم الخسارة في التصفيات.

وبهذه النتيجة تساوت تشيكيا مع إنكلترا في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات لكن الفريق التشيكي لعبت ست مباريات مقابل خمس لإنكلترا